Balanç 2016: augmenta la militarització de les fronteres de la UE i la indústria de les armes es beneficia de la tragèdia dels refugiats

(Amsterdam, 19 de desembre del 2016) – Segons revela un nou informe, la inversió de la Unió Europea en mesures de seguretat fronterera va experimentar un gran augment el 2016, i les principals beneficiàries van ser importants empreses d’armes i seguretat. No obstant això, la militarització de les fronteres de la UE ha comportat un terrible cost humà: el 2016 es van registrar més de 4.700 morts conegudes al mar Mediterrani, la xifra anual més alta mai assolida, ja que els refugiats es veuen obligats a recórrer a rutes cada cop més perilloses per entrar a Europa.

L’informe, Guerres de frontera II, està publicat per la Campanya contra el Comerç d’Armes dels Països Baixos (Stop Wapenhandel) i el Transnational Institute, i es basa en una investigació publicada a mitjans d’any, que revelava que la indústria que es beneficia de la militarització de la seguretat fronterera és la mateixa que alimenta els conflictes i les violacions dels drets humans a l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica. Tres dels principals beneficiaris dels contractes de seguretat fronterera —Airbus, Finmeccanica i Thales— també es trobaven entre els quatre principals comerciants d’armes europeus que estaven venent activament a països de l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica.

Aquest últim informe revela que:

• el pressupost de 2016 de l’Agència Europea de Guàrdia de Fronteres i Costes, 238,7 milions d’euros, va registrar un augment del 67,4% respecte als 142,6 milions d’euros de 2015. El pressupost de 2016 del Fons de Seguretat Interior de la UE es va incrementar un 22%, fins un total de 647,5 milions d’euros

• aquests augments pressupostaris han fomentat l’expansió del mercat de la seguretat fronterera, que es preveu que creixi a un ritme anual aproximat del 8% fins el 2021. Les empreses Airbus, Leonardo, Safran i Thales van ser notícia el 2016 per qüestions relacionades amb contractes de seguretat fronterera. Les empreses de tecnologia de la informació Indra, Advent i ATOS van aconseguir importants contractes per desenvolupar projectes d’identificació i seguiment de refugiats

• les tanques de seguretat a les fronteres europees s’han expandit notablement el 2016 —a Àustria, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Macedònia, Turquia i Ucraïna—, acompanyades de freqüents denúncies de violència contra els refugiats per part dels guàrdies de seguretat desplegats a les fronteres, així com de milícies d’extrema dreta (a vegades, en connivència amb la policia)

• la UE està augmentant notablement les operacions militars a les seves fronteres, en ocasions en col·laboració amb l’OTAN, en el marc de diverses missions: Sofia (Líbia), Tritó (Grècia), Posidó (Itàlia), Hera, Indalo i Minerva (Espanya)

• el països europeus —en especial el Regne Unit, França, Bèlgica i Espanya— han seguit exportant el 2016 a l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, sobre tot a l’Aràbia Saudita, tot i la participació d’aquest país en els conflictes de Síria i el Iemen, que han alimentat el flux dels refugiats

L’informe també analitza què implica la transformació de l’organisme europeu de seguretat fronterera Frontex en l’Agència Europea de Guàrdia de Fronteres i Costes, així com la posada en marxa d’un nou Marc d’Associació en Matèria de Migració amb 16 països del Nord d’Àfrica.

“L’expansió del mercat de la seguretat fronterera en un moment en què la xifra de víctimes mortals està batent rècords posa tristament de manifest quines són les prioritats de la Unió Europea”, assenyala Mark Akkerman, de Stop Wapenhandel i autor de l’informe. “Amb la militarització de les nostres fronteres, estem recompensant a les empreses d’armes i de seguretat, i posant en perill els refugiats, que es veuen obligats a prendre mesures cada vegada més desesperades i rutes més perilloses per buscar protecció a Europa.”

Nick Buxton, del Transnational Institute i revisor de l’informe, apunta: “L’única manera de posar fi a aquest terrible nombre de morts passa, en primer lloc, per que la UE i els seus Estats membres deixin d’alimentar els conflictes i, en segon, per que inverteixin els diners gastats en armes i fronteres em proporcionar un pas segur i un tracte just a les persones refugiades.”

Notes

• L’informe està disponible en anglès, a: www.stopwapenhandel.org/borderwars2 i www.tni.org/borderwars2

• El resum executiu de l’informe original, Guerres de frontera – Els fabricants i venedors d’armes que es beneficien de la tragèdia dels refugiats a Europa, es pot consultar a https://www.tni.org/guerres-de-frontera La versió en anglès, Border Wars, es pot consultar a www.stopwapenhandel.org/borderwars i www.tni.org/borderwars

• Per a més informació sobre l’estudi: Mark Akkerman Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.