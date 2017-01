Denunciem l’incompliment per part de Fira de Barcelona de resolucions institucionals

En dies recents ens trobem amb que el Saló de l'Ensenyament organitzat per la Fira de Barcelona i coordinat pels Departaments d'Ensenyament i d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, no només no ha retirat la invitació al Ministeri de Defensa sinó que ha acceptat l'ampliació de l'estand de reclutament a gairebé tres vegades l'espai de l'any passat.



Davant d'aquesta situació, la campanya "Desmilitaritzem l'Educació" –de la qual el Centre Delàs n'és part–, considera que es fa evident l'incompliment de la la Resolució 1141/X, de 16 de juliol de 2015 i la Moció 55/XI de 14 de juliol de 2016, aprovades pel Parlament de Catalunya, així com la Declaració Institucional del Plenari del Consell Municipal de Barcelona de 26 de febrer de 2016, acords institucionals que donen resposta a les mobilitzacions de les entitats que treballem al territori per la pau i per preservar els espais lliures de militarisme.

Per aquest motiu i malgrat la ja confirmada assistència de l'exèrcit al Saló de l'Ensenyament, la campanya ha començat a intensificar tot un seguit de gestions i accions que s'allargaran fins l'últim moment per tal d'intentar impedir que hi hagi l'estand militar a l'espai. De moment, ja hi ha hagut una trobada amb Raül Romeva –Conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència–, i durant aquesta pròxima setmana hi ha programades reunions amb Jordi Baiget –Conceller d'empresa i coneixement i Vicepresident 1er del Consell General de la Fira de Barcelona–, i amb Marta Vilalta –Directora General de Joventut de la Generalitat de Catalunya–.



En aquest enllaç podeu trobar el comunicat que la campanya va publicar en assabentar-se de la continuació i ampliació de l'exèrcit al Saló de l'Ensenyament.