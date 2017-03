Fòrum Mundial sobre les Violències Urbanes i Educació per la Convivència i la Pau

Centre Delàs d'Estudis per la Pau com a membre d'AIPAZ, participem en l'organització del proper FORO MUNDIAL sobre " Elcom a membre d'participem en l'organització del propersobre " LAS VIOLENCIAS URBANAS Y EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ" que tindrà lloc a Madrid els dies 19 a 21 d'abril de 2017, organitzat conjuntament amb els ajuntaments de Madrid, Barcelona i París.

Aquest fòrum està obert a la societat civil i acollirà diferents organitzacions socials. Per aquest motiu us animem a participar i a presentar propostes per a realitzar tallers i meses d'experiències.

Més informació a: https://capitaldepaz.madrid.es

Lloc: espacio La Nave (c/ Cifuentes, 5, Distrito Villaverde, 28021, MADRID)

Inscripció gratuïta (a partir de gener de 2017)

Correu electrònic: