La Campanya Banca Armada per primera vegada a la junta d'accionistes de Bankia

Divendres dia 24 de març membres de la Campanya Banca Armada participaran per primera vegada a la junta anual d’accionistes de Bankia.

Com cada any, representants de la Campanya Banca Armada –integrada actualment pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM Catalunya, Justícia i Pau, ODG, Col·lectiu Rets, AA-MOC i FETS– estan assisint a les juntes d’accionistes d’algunes de les entitats bancàries més implicades en el finançament de les empreses d’armament: BBVA, Banco Santander, Caixabank i Banc Sabadell.

Per primera vegada, la Campanya ha apostat per participar a la junta d’accionistes de Bankia, el quart banc espanyol que més finança a la indústria militar, amb 180.919.2246,50 euros invertits durant el període 2011-2016.

Entre d’altres, es reclamarà la responsabilitat que li pertoca a l’entitat per participar en la producció i venda d’armes a través de participacions accionarials a empreses d’armament, així com també mitjançant la concessió de crèdits o emissió de bons i pagarés.

En aquests darrers anys Bankia ha concedit crèdits a Maxam -antiga fabricant de mines antipersona i bombes de dispersió-, Navantia -fabricant de bucs de guerra- i Oesia -desenvolupadora de simuladors d’artilleria i tir per a avions de combat-, entre d’altres; i s’ha vinculat amb Indra a través de fons d’inversió, accions i bons.

No obstant això, si mirem el recorregut històric de l’entitat el ventall s’amplia, tant a nivell nacional com internacional. A Espanya, Bankia ha finançat empreses d’armes com ara Amper, Emte Sistemas i Aciturri, en forma de participació accionarial; i amb Larsen & Troubo -fabricant de missils de capacitat nuclear- i Tecnobit -fabricant de components electrònics per a equipaments militars-, en forma de concessions de crèdits. A nivell internacional, ha mantingut lligams financers amb algunes de les principals empreses d’armaments del món, fabricants d’armes de tot tipus que han estat utilitzades en conflictes armats com els d’Afganistan i Irak. Ens referim a Boeing, EADS, General Dynamics, Honeywell International, ITT Corporation, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Thales, fabricants d’avions de guerra, helicòpters militars, submarins, missils balístics, nuclears, intercontinentals, tancs i blindats, canyons, bombes de tot tipus i fins i tot armes lleugeres.

Visibilitzant aquest lligam que l’entitat ha mantingut i encara manté amb empreses de la indústria militar, els membres de la Campanya Banca Armada posaran de manifest davant els directius, accionistes i mitjans de comunicació que les polítiques de finançament de Bankia encara disten de regir-se per l’ètica.

Divendres, després de la intervenció, es penjarà a la web de Banca Armada el comunicat que es llegirà, i s'informarà de l’evolució de l’actuació a través de les xarxes socials del Centre Delàs i els altres membres de la campanya amb el hashtag #NoalaBancaArmada.