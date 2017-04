Comunicat sobre el comerç exterior espanyol de material de defensa, doble ús i altre tipus de material. Primer semestre del 2016

Malgrat la situació d’inestabilitat i conflicte, Espanya autoritza i realitza prop de 1.000 milions d’euros d’exportacions d’armament a l’Orient Mitjà

El primer semestre del 2016 Espanya va exportar armament per 1.837 milions € i autoritzat per 3.443 milions €

28 de cada 100 euros de les exportacions realitzades d’armes espanyoles van dirigides a països de l’Orient Mitjà

Turquia, Aràbia Saudita, Egipte, Oman i Iraq entre les principals destinacions d’armament espanyol

El valor de les exportacions espanyoles autoritzades el primer semestre del 2016 ha estat de 3.443,3 milions d’€, havent-hi 1.837,6 milions d’euros d’exportacions efectivament realitzades, la qual cosa suposa un augment del 6,4% respecte al mateix semestre de l’any anterior. El 28,5% del total de les exportacions d’armament espanyoles realitzades tenen per destí l’Orient Mitjà (574,6 milions d’€), mentre sobre el total d’autoritzacions del semestre, es tracta de l’11,4% (401,1 milions d’€).

Taula 1: Exportacions Autoritzades i Realitzades de material de defensa, altre material i productes i tecnologies de doble ús, comparació d’Orient Mitjà amb les dades globals (en milions d’euros)

Font: Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. Elaboració pròpia

Una anàlisi detallada de les exportacions als països d’Orient Mitjà en material de defensa, especialment important per la situació d’inestabilitat regional pels diversos conflictes armats que es donen a la regió, mostra que el destí on més exportacions s’han autoritzat és Turquia (86,6%) per un valor de 353 milions d’euros seguit d’Aràbia Saudita (5,1%) per un valor de 21 milions d’euros. Pel que fa a les exportacions realitzades el país que ocupa el primer lloc és Oman (11%) per un valor de 196 milions d’euros seguit d’Egipte (36%) per un valor de 138 milions d’euros, Aràbia Saudita amb 69 milions d’euros.

Taula 2: Exportacions autoritzades i realitzades en material de defensa a països d’Orient Mitjà el primer semestre de 2016 (valors en euros corrents)

Font: Ministeri d’Economia i Competitivitat. Elaboració pròpia

L’aposta de les exportacions d’armament espanyol fora de la UE i l’OTAN continua sent l’Orient Mitjà, on es mostra un lleuger canvi de tendència, augmentant les exportacions a Turquia, soci de l’Aliança Atlàntica i actor clau en la política de gestió de fronteres i dels fluxos de refugiats i un descens o aturada del creixement exponencial que havia tingut anteriorment en el cas d’Aràbia Saudita, fruit del soroll mediàtic que la seva participació directa amb accions bèl·liques a la guerra del Iemen ha generat i de la probable impossibilitat de justificar el total compliment dels criteris de la legislació sobre exportació d’armes espanyola i europea.

