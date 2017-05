Més d’un centenar d’accions arreu reclamen la reducció de la despesa militar en el marc de la campanya GDAMS

Els Dies Globals d’Acció sobre la Despesa Militar (GDAMS) han comptat enguany amb una àmplia participació que ha mobilitzat gent de més 30 països que han organitzat i participat en més de 120 accions per reclamar la reducció de la despesa militar. La campanya internacional GDAMS que aglutina accions arreu, vol instar a les institucions polítiques a reduir la despesa militar a favor de l'augment del pressupost en àrees socials.

Una xerrada amb més de 3.000 assistents a Cambrige als Estats Units; un enviament massiu de més d’un centenar de cartes promogut per una entitat israeliana dirigides a l’empresa Technion per demanar que suprimeixi les formacions en comerç d’armes que imparteix; una campanya internacional de selfies que ha recorregut les xarxes socials i manifestacions arreu; són exemples de les més d’un centenar d’accions que han conformat enguany la campanya. Els Dies Globals d’Acció sobre la Despesa Militar han tingut lloc entre el 18 i el 28 d’abril i s’emmarquen dins la campanya global GCOMS (Campanya Global sobre la Despesa Militar), que actualment coordina el Centre Delàs d’Estudis per la Pau des de Barcelona.

Un dels eixos de la campanya és la publicació de les dades anuals sobre despesa militar per part del SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). El informe anual del SIPRI -amb qui col·labora el Centre Delàs d’Estudis per la Pau- que aquest any s’ha fet públic el 24 d’abril, recull les dades sobre despesa militar mundial actualitzades per al 2016, acompanyades d’informació completa sobre les tendències mundials, regionals i nacionals en la despesa militar.

A Espanya, la campanya va comptar amb l’experiència de Colin Archer, secretari del International Peace Bureau (IPB) durant 26 anys, que va participar en una xerrada a Barcelona per parlar sobre la necessitat de reduir la despesa militar, les tendències actuals de defensa i els reptes de futur. L’acte va tenir lloc a Lafede.cat – Organitzacions per la Justícia Global i va comptar amb la participació de les principals organitzacions de pau a nivell català. A Navarra, Vitoria, Donosti, Bilbao, Madrid i las Palmas de Gran Canaria també van tenir lloc accions per la reducció de la despesa militar.