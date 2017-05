El Centre Delàs d’Estudis per la Pau i el Peace Boat impulsen una declaració institucional adoptada per les Corts Valencianes per a la prohibició de les armes nuclears

En el marc de la visita del Peace Boat a València, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha promogut una declaració institucional als grups parlamentaris de les Corts Valencianes a favor de les negociacions per un tractat que prohibeixi en la seva totalitat les armes nuclears a tot el món.

La ONG Internacional Peace Boat recorre el món en vaixell on viatgen supervivents de la bomba atòmica d'Hiroshima i Nagasaki amb l’objectiu de donar el seu testimoni i demanar l’abolició de les armes nuclears a les institucions polítiques.

Aprofitant la visita dels Hibakusha -supervivents de la bomba atòmica-, s’ha promogut aquesta declaració institucional que ha estat signada per tots els grups parlamentaris amb representació a Les Corts (GP Socialista, GP Compromis, GP Podemos-Podem, GP Popular i GP Ciudadanos) i que sosté un posicionament ferm en favor de la prohibició i abolició de les armes nuclears. En la declaració institucional, els grups parlamentaris també insten al govern espanyol a canviar el seu posicionament davant les actuals negociacions per un tractat internacional per la prohibició de les armes nuclears i posicionar-s’hi a favor.

La conferència per negociar un tractat per a la prohibició d’aquestes armes va començar el 27 de març d’aquest mateix any en les Nacions Unides i encara està pendent una segona part que es durà a terme del 15 de juny al 7 de juliol. És per això que el posicionament institucional des de Les Corts Valencianes i demés institucions polítiques espanyoles és important per pressionar el govern espanyol a posicionar-se a favor en les negociacions del tractat.

Des del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, amb la col·laboració del Peace Boat, s’ha organitzat també en el marc de la visita a València dels Hibakusha una jornada d’actes el dilluns 15 de maig per conscienciar de la necessitat de la prohibició de les armes nuclears. A més de la visita institucional de testimonis de la bomba atòmica a Les Corts i a l’Ajuntament de València, a les 17:30h tindrà lloc la Taula Rodona “Radiografia de les armes nuclears: Quines amenaces es presenten en l’era Trump i l’escalada de tensions al Nord-Est asiàtic? Quines són les possibilitats de prohibició d’aquestes armes de destrucció massiva?”. L’acte comptarà amb la participació d’Arcadi Oliveres -destacat activista per la pau i president de la Universitat Internacional de la Pau-, Jordi Calvo -investigador i coordinador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau- i Toshiko Tanaka i Kazumi Tsuchida -Hibakusha, supervivents de la bomba atòmica d'Hiroshima-.

Pots llegir aquí el text de la declaració institucional: images/Declaración_institucional_Armes_nuclearsUnificadaMED.jpg