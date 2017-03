Intervencions a les Juntes d'Accionistes de Banc Sabadell 2017

Primera intervenció a la Junta d'Accionistes de Banc Sabadell 2017

Bona tarda Sr President, membres del Consell d’Administració, senyores i senyors accionistes.

Em dic Francesc Macià, sóc sabadellenc i membre de Justícia i Pau, i els parlo en nom de la campanya Banc Sabadell sense Armes, en representació de desenes d’accionistes que avui ens han delegat un total d’ 1.042.490 accions. Formem part de la campanya Banca Armada, una campanya que denuncia les inversions en armes de la banca espanyola. Una campanya que està promoguda pel Centre Delàs d'Estudis per la Pau, Setem i Justícia i Pau, entre altres més entitats (l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG), el Col·lectiu RETS (Respostes a les Empreses Transnacionals), AA-MOC i FETS).

Pensem que és important dedicar una campanya específica per denunciar les inversions en el sector armamentista. Per diverses raons. Primer perquè hem identificat que el Banc Sabadell és un dels principals bancs que financen la indústria de l’armament. De fet en el rànquing de la banca armada és la setena entitat financera de l’Estat que més diners aporta a la indústria de fabricació i exportació d’armes. Banc Sabadell dedica més de 51 milions d’euros a finançar les empreses d’armament.

A més, però, podria ser que aquesta dada fos només la punta de l’iceberg, ja que vostès ni s’han mostrats oberts a parlar d’aquesta qüestió, ni s’han explicat públicament, ni tenim fins ara coneixement que hagin compartit amb nosaltres o amb els accionistes la seva situació en relació a la producció d’armes i les mesures que han pres al respecte.

I això que fa quatre anys que venim en aquesta junta d’accionistes per denunciar aquesta realitat. Una realitat que estem segurs que no sols ens preocupa a les organitzacions de la societat civil que treballem per la pau i la justícia al món, sinó també a molts dels seus accionistes aquí presents. La resposta del Banc Sabadell ha estat sempre evasiva i plena d’opacitat; en definitiva, una manca de reacció que mostra molt poca responsabilitat per part seva.

El Banc Sabadell realitza inversions molt controvertides que ara quan les hi expliquem veuran que són un veritable escàndol.

Com a exemple, faré referència a la concessió de crèdits a l’empresa Maxam. El Banc Sabadell ha concedit crèdits a aquesta empresa multinacional d’explosius amb data de 27 de desembre de 2012, 29 de juliol de 2014 i 29 de juliol de 2015. Pel que sabem tots ells es troben encara oberts i suposen 35 milions d’euros destinats a una de les empreses que més sofriment generen, per l’armament que produeixen i per les mans en què poden acabar aquests explosius.

Maxam és l’empresa matriu i la seva filial Expal és la seva veritable branca armamentista. Expal ha fabricat, fins que s’han prohibit, mines antipersona, unes armes que com sabem tenen per objectiu mutilar i afeblir així l’enemic, tant militar com civil. Expal també ha fabricat, fins que s’han prohibit, les temibles bombes de dispersió, que han provocat en el món milions de mutilacions a civils. Maxam és l’empresa que ha abraçat aquesta producció sense escrúpols fins a l’últim moment, fins que la llei ja no els ha permès continuar fabricant més aquests macabres artefactes bèl·lics.

Però Maxam, a través de la seva filial Expal, encara produeix tot tipus d’explosius militars. Produeix morters, municions de tots calibres, granades subaquàtiques, bombes lapa... i fins i tot hi ha indicis que la seva filial a Turquia ha intentat fer arribar material per fabricar explosius a l’Estat Islàmic.

I és el Banc Sabadell, els recordo, qui ha donat crèdit per afavorir la producció entre d’altres de tots els explosius, municions i bombes de Maxam. Digui’m, senyor President, i digui-ho davant dels accionistes que confien en el nostre banc, ¿li sembla que això és actuar d’una manera ètica i responsable?

Senyor president, membres del consell, senyores i senyors accionistes, demanem que Banc Sabadell deixi de finançar Maxam. Les armes d’aquesta empresa poden estar essent utilitzades ara mateix en els més cruents conflictes armats d’arreu del món. I demanem que deixi de finançar qualsevol tipus d’empreses d’armament. Perquè si no ho fan, vostès són corresponsables d’una part de la violència armada que cada any mata, mutila i destrossa la vida de centenars de milers de persones.

Segona intervenció a la Junta d'Accionistes de Banc Sabadell 2017



Bon dia Sr President, membres del Consell d’Administració, senyors i senyores sòcies del Banc Sabadell, el meu nom és Audrey Esnault, els hi parlo en nom de la campanya Banca Armada en la qual hi ha un apartat específic sobre el Banc Sabadell sota el nom Banc Sabadell sense armes, que representa en aquesta assemblea a 1.042.490 accions que han sigut delegades en la nostra campanya.

La raó de la meva intervenció és tornar a posar el focus d’atenció en la (i)rresponsabilitat social corporativa del Banc Sabadell amb un exemple que ja coneixen i que pel que sabem, a molts dels clients i accionistes d’aquesta entitat els hi preocupa. Es tracta del finançament per part del Banc Sabadell de les empreses d’armament, sent el setè banc en el rànquing de la banca armada espanyola.

Banc Sabadell ha concedit dos crèdits a la indústria militar Oesia, que fabrica simuladors d’artilleria que s’utilitzen en nombrosos exèrcits o sistemes de tir per l’avió de combat Typhoon, del qual l’exèrcit d’Aràbia Saudita n’ha adquirit 76 unitats. Com bé saben Aràbia Saudita lidera una coalició internacional de suport a un dels bàndols de l’actual guerra del Iemen que ha deixat milers de morts civils.

La intervenció militar saudita es basa en gran mesura en els bombardejos des d’avions de combat, l’avió de guerra que d’aquesta manera finança el Banc Sabadell és molt probablement un dels utilitzats per bombardejar el Iemen. Digui’m senyor President, li semblen aquestes inversions ètiques i responsables?

El tema “bèl·lic”, que com va declarar l’any passat, si és clar, és un tema complicat, té una constant però que és tristament senzilla, i és que genera sempre mort i patiment arreu del món de persones, cada cop més civils.

Per altra banda el Banc Sabadell continua sent un dels pocs banc espanyols que continua finançant les armes nuclears. Al món hi ha unes 15.000 armes nuclears que acabarien amb la vida a la Terra diverses vegades. Per a vostès això no és suficient i volen encara més. Finançar a Orbital ATK així ho demostra. Banc Sabadell ha concedit crèdits per la producció de bombes nuclears per 11 milions d’euros.

Sr. President, segueix afirmant vostè que el Banc Sabadell només atorga crèdits en els casos que compleixen amb criteris d’inversions socialment responsables i de sostenibilitat ambiental, com ens va assegurar a la darrera junta d’accionistes?

Considera realment que la producció d’armes nuclears, les úniques armes de destrucció massiva que encara no han sigut prohibides, compleixen amb aquests criteris?

El 2017 serà l’any en què la major part dels països del món es posaran d’acord per impulsar un tractat internacional de prohibició de les armes nuclears. És hora de què es replantegin la seva promoció de l’amenaça nuclear i eliminin tota inversió en aquesta barbàrie.

A més a més, Banc Sabadell ha ajudat a que Indra es financi, amb dues emissions de bons de la companyia en 2015. Els recordem que Indra és una empresa amb almenys un 20% de producció militar. Per exemple, sense Indra no seria possible bombardejar des de l’Eurofighter, fer bloquejos navals i disparar projectils des de fragates de guerra i fer atacs amb helicòpters militars.

Cal recordar que totes les armes serveixen per matar, incloent la tecnologia militar, que en el cas d’ INDRA subministra el guiat de míssils que disparen aquests armaments així com desenvolupa sistemes de guerra electrònica. Indra a més de vendre armes que alimenten els conflictes a la regió d’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica dels quals fugen gran part de les persones refugiades que arriben a Europa, és un dels principals beneficiaris dels contractes europeus destinats a reforçar i militaritzar les fronteres, en altres paraules, es beneficia de la crisi de refugiats que alhora contribueix a aguditzar.

Membres del consell d’Administració, Srs. i Sres. accionistes, si la seva única motivació es aconseguir dividends més grans, continuïn invertint en el sector armamentístic. Perquè en els propers anys donarà molts beneficis econòmics.

Però siguin conscients que tots i cadascun de vostès són corresponsals de la violència armada, el patiment i les vulneracions de drets que les armes generen en desenes de països i a les nostres fronteres. Siguin conscients que la societat civil i, en particular la nostra campanya, no deixarà de recordar-li-ho a vostès i a la resta de la societat.

Les armes són el combustible de les guerres, el finançament és el combustible de la indústria armamentista, la cobdícia sense límits ètics o morals sembla ser el seu combustible. Senyors i senyores aquí presents, queda en les seves mans i de la seva responsabilitat sortir d’aquesta perversa lògica.

Gràcies per la seva atenció.



